Драка в пензенском автобусе: увольнять кондуктора не планируется

11.03.2024 | 11:33

В министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона прокомментировали конфликт между кондуктором и пассажиркой автобуса.

Утром в понедельник, 11 марта, видео скандала распространилось в Сети. Завязка конфликта не попала на камеру, было снято лишь то, как кондуктор и пассажирка ругаются друг с другом, а потом завязывается потасовка, во время которой в ход пускается валидатор. Голосившую и побитую пассажирку в итоге выталкивают из автобуса.

По словам автора кадров, кондуктору не понравилось, что заняли ее место.

Как пояснили в министерстве, все случилось в автобусе № 66. Вечером в него вошла нетрезвая женщина, она вела себя неадекватно, вызывающе и сразу же начала оскорблять кондуктора, приставать к ней.

«На замечания и просьбы успокоиться она отреагировала агрессивно, лезла в драку. Слова кондуктора подтверждаются показаниями свидетелей и видео с регистратора, установленного в автобусе», - сообщили в ведомстве.

У кондуктора хорошая репутация на предприятии, нареканий к ее работе до этого инцидента не было.

«С кондуктором проведен дополнительный инструктаж по выполнению должностной инструкции и о недопустимости подобных эмоциональных срывов, а также объявлен выговор», - добавили в министерстве.