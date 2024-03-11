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Происшествия

Драка в пензенском автобусе: увольнять кондуктора не планируется

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В министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона прокомментировали конфликт между кондуктором и пассажиркой автобуса.

Утром в понедельник, 11 марта, видео скандала распространилось в Сети. Завязка конфликта не попала на камеру, было снято лишь то, как кондуктор и пассажирка ругаются друг с другом, а потом завязывается потасовка, во время которой в ход пускается валидатор. Голосившую и побитую пассажирку в итоге выталкивают из автобуса.

По словам автора кадров, кондуктору не понравилось, что заняли ее место.

Как пояснили в министерстве, все случилось в автобусе № 66. Вечером в него вошла нетрезвая женщина, она вела себя неадекватно, вызывающе и сразу же начала оскорблять кондуктора, приставать к ней.

«На замечания и просьбы успокоиться она отреагировала агрессивно, лезла в драку. Слова кондуктора подтверждаются показаниями свидетелей и видео с регистратора, установленного в автобусе», - сообщили в ведомстве.

У кондуктора хорошая репутация на предприятии, нареканий к ее работе до этого инцидента не было.

«С кондуктором проведен дополнительный инструктаж по выполнению должностной инструкции и о недопустимости подобных эмоциональных срывов, а также объявлен выговор», - добавили в министерстве.

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