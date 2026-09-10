На улице Воронова в Пензе столкнулись Mazda и ВАЗ

Вечером в среду, 9 сентября, на улице Воронова в Пензе случилось ДТП, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 17:30 там столкнулись Mazda под управлением 25-летней девушки и ВАЗ-2112 с 43-летним мужчиной за рулем.

В результате ДТП молодая пензячка получила травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

В тот же день, 9-го числа, в регионе случились еще две аварии с пострадавшими. В 14:20 на участке трассы М-5 в Городищенском районе «Валдай» врезался в припаркованную фуру DAF, в 16:00 на улице Кирова в Пензе 71-летний водитель Mitsubishi сбил 17-летнего юношу.