На М-5 «Валдай» врезался в фуру и сбил стоявшего рядом водителя

Днем в среду, 9 сентября, в Городищенском районе случилось нестандартное ДТП.

По предварительным данным, авария произошла в 14:20 на 700-м километре трассы М-5, вблизи села Архангельского.

34-летний водитель автомобиля «Валдай» врезался в припаркованную фуру марки DAF, после чего «Валдай» опрокинулся на проезжую часть.

При этом он сбил стоявшего поблизости шофера DAF - мужчину 1958 года рождения. Тот получил травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.