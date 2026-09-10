В Пензенской области объявлена ракетная опасность

В четверг, 10 сентября, в 21:53 на территории Пензенской области снова ввели режим «Ракетная опасность».

Были запущены СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

При получении такого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом в здании.

Тем, кто на улице, нужно зайти в ближайшее укрытие и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности».

В сентябре ракетную опасность объявляют в регионе впервые. Последний раз режим вводился 29 августа.

Upd: в 23:04 прозвучал отбой.