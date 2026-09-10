На улице Кирова в Кузнецке водитель Mitsubishi сбил подростка

Происшествия

На улице Кирова в Кузнецке водитель Mitsubishi сбил подростка
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В среду, 9 сентября, в Кузнецке снова случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 16:00 на улице Кирова 71-летний водитель Mitsubishi сбил 17-летнего юношу.

Подросток получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Днем ранее, 8 сентября, на улице Рабочей водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 11-летнюю девочку. Она также попала в больницу.

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