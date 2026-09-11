При пожаре на ул. Черниговской в Пензе спасли домашних животных

Происшествия

При пожаре на ул. Черниговской в Пензе спасли домашних животных
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В четверг, 10 сентября, на улице Черниговской в Пензе (Кривозерье) случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 9:52.

Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном доме на площади 70 квадратных метров.

На тушение выезжали 13 человек личного состава, привлекалось 3 спецмашины, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Никто из людей не пострадал, спасено двое домашних животных.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - уточнили в ведомстве.

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