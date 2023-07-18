На трассе М-5 в Пензе загорелся мусоровоз

Во вторник, 18 июля, у трассы М-5 в Пензе, на выезде со стороны поселка Монтажного, случилось ЧП: загорелся мусоровоз.
Проезжавшие мимо автомобилисты сняли на камеру охваченную огнем машину и выложили записи в Сеть.
Судя по кадрам, пламя сначала уничтожило кабину грузовика, а затем перекинулось на кузов.
На место прибыли сотрудники МЧС.
«Сообщение о горении мусоровоза на трассе М-5 «Урал» поступило в 16:05. Пожар ликвидирован силами муниципальной пожарной части. Пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Источник видео - «Дорожная обстановка Пензы», Viber.
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