На улицах Пензы сбили двух пешеходов, в том числе подростка

Происшествия

На улицах Пензы сбили двух пешеходов, в том числе подростка
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В четверг, 10 сентября, в Пензе случилось два ДТП с участием пешеходов. Предварительные данные опубликовала областная Госавтоинспекция.

Первая авария произошла на улице Володарского. В 16:20 41-летняя женщина на Jaecoo J8 сбила 16-летнего подростка.

На улицах Пензы сбили двух пешеходов, в том числе подростка

Второе ДТП случилось на улице Гоголя, у дома № 6. В 18:55 50-летний водитель Peugeot Boxer сбил 46-летнего мужчину, после чего врезался в стоявшую «Газель-Фермер».

Оба пешехода получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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