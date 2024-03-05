Появилась запись с моментом смертельного ДТП под Колышлеем

05.03.2024 | 18:19

Вечером во вторник, 5 марта, в Сети появилась запись с моментом смертельного ДТП, случившегося накануне в Колышлейском районе.

На кадрах видно, что водитель «Нивы» ехал по своей полосе, когда в переднюю часть его машины правой стороной ударился автомобиль Chery Tiggo. Иномарка двигалась во встречном направлении, и в какой-то момент ее занесло.

По предварительным данным, авария случилась в 16:55 на 46-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка. Chery Tiggo управлял 58-летний мужчина, его 61-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте.

За рулем «Нивы» находился 53-летний водитель. Его отвезли в больницу.

«В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия», - сообщили ранее в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.