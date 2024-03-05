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Происшествия

Появились кадры смертельного ДТП в Колышлейском районе

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Госавтоинспекция опубликовала кадры ДТП в Колышлейском районе, в котором погиб человек. В понедельник, 4 марта, там столкнулись Chery Tiggo и «Нива».

Появились кадры смертельного ДТП в Колышлейском районе

По предварительным данным, авария случилась в 16:55 на 45-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка. Иномаркой управлял 58-летний мужчина, отечественной машиной - 53-летний водитель.

Появились кадры смертельного ДТП в Колышлейском районе

Столкновение было жестким, о чем свидетельствуют повреждения авто. Правая часть Chery оказалась смята, мощный удар пришелся на пассажирскую дверь. 61-летняя женщина, сидевшая в салоне, скончалась на месте.

Появились кадры смертельного ДТП в Колышлейском районе

У «Нивы» сильно искорежен перед. Водителя с травмами увезли в больницу.

Появились кадры смертельного ДТП в Колышлейском районе

«В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Константин Моисеев.

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Источник — видео УГИБДД областного УМВД РФ
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