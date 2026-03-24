В Лопатинском районе сварщика насмерть придавило оборудованием

В Лопатинском районе сварщика насмерть придавило оборудованием
В Лопатинском районе на территории предприятия погиб 63-летний сварщик: на него опрокинулось оборудование комбинированной дорожной машины.

Трагедия произошла 16 марта. Мужчина находился в зоне проведения погрузочно-разгрузочных работ.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Статья - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение», - сообщили в областном управлении СКР.

Ранее стало известно, что в Пензе на мебельном производстве пострадал столяр. Он работал на сверлильно-присадочном станке, когда деревянная заготовка ударила его в брюшную полость. Полученную травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

