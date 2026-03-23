На Ульяновскую вызвали Росгвардию из-за драки мужчин в туалете

На Ульяновскую вызвали Росгвардию из-за драки мужчин в туалете
В ночном клубе на улице Ульяновской в Пензе в ночь на 22 марта произошла драка между двумя посетителями. На место пришлось вызывать Росгвардию.

Участниками инцидента стали 50-летний и 32-летний мужчины, которые до этого не были знакомы. Конфликт между ними начался в туалете. Обычная перепалка переросла в потасовку, и оба участника получили травмы, сообщили в областном управлении Росгвардии.

Сотрудники клуба нажали тревожную кнопку, затем на место вызвали скорую помощь и полицию.

Врачи осмотрели мужчин и приняли решение о госпитализации 50-летнего: у него зафиксировали множественные гематомы и кровоподтеки.

Второго участника конфликта бойцы Росгвардии передали полиции.

