В полицию в Пензе доставили потерявшихся 14-летних девушек

В УМВД России по городу Пензе доставили двух 14-летних девушек, которые 19 марта ушли из дома и пропали.

Родственники и волонтеры разыскивали их в Пензе и Саратове. Ориентировка на пропавших появилась 22-го числа.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ утром во вторник, 24 марта, девочек нашли полицейские. Они находились в Саратове.

«После проведения беседы подростки будут переданы законным представителям», - добавили в полиции.

