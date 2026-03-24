В полицию в Пензе доставили потерявшихся 14-летних девушек

В УМВД России по городу Пензе доставили двух 14-летних девушек, которые 19 марта ушли из дома и пропали.
Родственники и волонтеры разыскивали их в Пензе и Саратове. Ориентировка на пропавших появилась 22-го числа.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ утром во вторник, 24 марта, девочек нашли полицейские. Они находились в Саратове.
«После проведения беседы подростки будут переданы законным представителям», - добавили в полиции.
