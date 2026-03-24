Появились подробности истории с исчезновением девочек-подростков

Пензенские следователи рассказали подробности истории с исчезновением двух 14-летних девочек.

19 марта одна из них поссорилась с матерью и решила не возвращаться домой. Вместе с подругой они на попутном транспорте добрались до Саратова, где оставались до 23-го числа.

Девочек объявили в розыск, утром во вторник, 24 марта, их нашли полицейские.

Несовершеннолетних привезли в Пензу и доставили в следственный отдел. Во время опроса подростки пояснили, что за время отсутствия с ними ничего не случилось.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

«Будут установлены причины и обстоятельства безвестного исчезновения подростков, условия их проживания и воспитания. По результатам будет принято процессуальное решение», - уточнили в областном СУ СКР.