В Пензе открылся сезон ДТП с участием питбайкеров

В Пензе открылся сезон ДТП с участием питбайкеров
В Пензе начали случаться ДТП с участием питбайкеров. Об одном из таких стало известно во вторник, 24 марта.

Авария произошла на улице Ивановской в Терновке. Там столкнулись мини-мотоцикл и Renault Logan.

О состоянии питбайкера пока ничего не известно. По словам автора видео, снятого на месте происшествия, его увезли в больницу.

Питбайки - это кроссовые мотоциклы, для приобретения и использования которых не требуются документы. Весной, летом и осенью полиция фиксирует многочисленные обращения граждан по поводу шума, сотрудники ГАИ протоколируют ДТП.

Только в Пензе за прошлый сезон выявили около 400 питбайкеров и привлекли к ответственности 40 несовершеннолетних водителей, 5 из которых находились в состоянии опьянения.

