В Средней Елюзани Renault Duster вылетел в кювет и опрокинулся

В ночь на понедельник, 23 марта, в селе Средняя Елюзань Городищенского района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 1 автомобиля.

В 2:51 в областной пожарно-спасательный центр поступил сигнал, что на улице Вахитова водитель Renault Duster не справился с управлением.

Машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась, получив серьезные механические повреждения.

«Пожарными на месте происшествия проведены работы по стабилизации транспортного средства, отключению АКБ, деблокирование [людей] не потребовалось», - уточнили в ППСЦ.

О пострадавших не сообщается.