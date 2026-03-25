Стали известны подробности смертельного пожара в Нижнем Ломове

Следователи рассказали подробности смертельного пожара, который случился в Нижнем Ломове ранним утром в среду, 25 марта.

Трагедия произошла в одной из квартир четырехквартирного дома на улице Крылова. Предположительно, причиной стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Внутри находились двое мужчин. 34-летний хозяин жилья погиб, его нашли при разборе завалов. 45-летнему гостю удалось спастись, но он пострадал.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в областном СУ СКР.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства смертельного пожара. После проверки будет принято процессуальное решение.

пожар смерть скр
 
 
 
 
 

