В Засечном при пожаре на улице Изумрудной погиб мужчина

В ночь на вторник, 24 марта, в селе Засечном Пензенского района в шестнадцатиэтажном доме на улице Изумрудной произошел смертельный пожар.

Сообщение о возгорании в квартире на 5-м этаже спасатели получили в 0:28. На ликвидацию пламени привлекли 18 человек и 4 единицы техники.

Спасатели эвакуировали 20 жильцов подъезда, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Огонь уничтожил диван на площади 5 кв. м. Пожарные нашли тело 59-летнего хозяина квартиры. Он проживал один.

Предварительно установлено, что причиной трагедии могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электрических приборов.

По факту происшествия следователи начали проверку.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в региональном СУ СКР.