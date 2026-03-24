В Заречном хулиганы разрушили канализацию многоэтажек

В Заречном хулиганы разрушили канализацию многоэтажек
В Заречном в подвалах домов № 22 и 24 на улице Зеленой неизвестные разрушили канализационные трубы. Об этом утром во вторник, 24 марта, в соцсети «ВКонтакте» сообщила городская УК «Единая управляющая компания».

Предположительно, хулиганы действовали 21-22 марта. Трубы полностью разрушены, что говорит об умышленных действиях неизвестных.

Обслуживающая организация своевременно приняла меры, масштабного затопления подвалов удалось избежать.

«Собственникам, кроме ущерба в виде неприятного запаха и заражения подвальных помещений, нанесен и материальный ущерб в размере примерно 100-150 тысяч рублей на каждый дом», - отметили специалисты компании.

Кроме того, эти подвалы использовали как укрытия, однако теперь это невозможно. Зареченцам придется ждать, когда нарушение санитарно-гигиенических норм устранят.

Личности хулиганов пока не удалось установить. Горожан, которые обладают какой-либо информацией о случившемся, просят позвонить в полицию по номерам: 02, 60-80-02.

заречный жкх ремонт
 
 
 
 
 

