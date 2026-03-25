Пожар в Нижнем Ломове: один мужчина погиб, второй пострадал

Ранним утром в среду, 25 марта, в Нижнем Ломове случился смертельный пожар. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 4:39.

На улице Крылова сгорела квартира площадью 36 квадратных метров, расположенная в четырехквартирном доме. Внутри находились двое мужчин - один из них, 34-летний, погиб, второй, 45-летний, пострадал, но смог спастись.

«На тушение пожара привлекалось 3 единицы техники и 6 человек личного состава», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В одной из квартир сработал автономный дымовой пожарный извещатель, проживающая там многодетная семья успела эвакуироваться.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, уточнили в МЧС.