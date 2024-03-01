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Происшествия

Спасатели не дали рыбаку погибнуть на льду Сурского водохранилища

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В четверг, 29 февраля, в 11:30 в Пензенский пожарно-спасательный центр позвонила встревоженная женщина.

Она сообщила, что ее муж отправился рыбачить на Сурское водохранилище и у него стало плохо с сердцем прямо на льду. Скорая помощь подъехать не может.

Спасатели уточнили местонахождение пострадавшего и на снегоходе «Ермак» выдвинулись в район предполагаемого поиска.

Спасатели не дали рыбаку погибнуть на льду Сурского водохранилища

Профессионалы нашли мужчину, уложили его в сани-волокуши, транспортировали к автомобилю скорой помощи и передали врачам, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

23 февраля на Сурском водохранилище сломался мини-снегоход, на льду застряли отец и сын. Спасатели добрались до них и эвакуировали в базовый лагерь на берегу.

С 15 марта в Пензенской области запретят выход или выезд на лед. Однако уже с начала февраля безопасного покрова на водоемах, особенно проточных, почти не осталось.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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