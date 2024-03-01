Спасатели не дали рыбаку погибнуть на льду Сурского водохранилища

01.03.2024 | 11:59

В четверг, 29 февраля, в 11:30 в Пензенский пожарно-спасательный центр позвонила встревоженная женщина.

Она сообщила, что ее муж отправился рыбачить на Сурское водохранилище и у него стало плохо с сердцем прямо на льду. Скорая помощь подъехать не может.

Спасатели уточнили местонахождение пострадавшего и на снегоходе «Ермак» выдвинулись в район предполагаемого поиска.

Профессионалы нашли мужчину, уложили его в сани-волокуши, транспортировали к автомобилю скорой помощи и передали врачам, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

23 февраля на Сурском водохранилище сломался мини-снегоход, на льду застряли отец и сын. Спасатели добрались до них и эвакуировали в базовый лагерь на берегу.

С 15 марта в Пензенской области запретят выход или выезд на лед. Однако уже с начала февраля безопасного покрова на водоемах, особенно проточных, почти не осталось.