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Происшествия

На Сурском водохранилище снегоход подвел мужчину и подростка

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На Сурском водохранилище в беду попали мужчина и его сын-подросток. На помощь им пришли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

Инцидент случился 23 февраля. В 15:35 поступило сообщение, что на Сурском водохранилище сломался мини-снегоход. На льду застряли два человека, самостоятельно добраться до берега они не могли.

«Спасатели на снегоходе обследовали место предполагаемого нахождения пострадавших и эвакуировали их до базового лагеря, находившегося на берегу водохранилища», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Медицинская помощь отцу и сыну не потребовалась.

Известно, что выход или выезд на лед в Пензенской области запретят с 15 марта. Однако уже с начала февраля безопасного покрова на водоемах, особенно проточных, в регионе почти не осталось.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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