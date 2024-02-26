На Сурском водохранилище снегоход подвел мужчину и подростка

26.02.2024 | 11:44

На Сурском водохранилище в беду попали мужчина и его сын-подросток. На помощь им пришли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

Инцидент случился 23 февраля. В 15:35 поступило сообщение, что на Сурском водохранилище сломался мини-снегоход. На льду застряли два человека, самостоятельно добраться до берега они не могли.

«Спасатели на снегоходе обследовали место предполагаемого нахождения пострадавших и эвакуировали их до базового лагеря, находившегося на берегу водохранилища», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Медицинская помощь отцу и сыну не потребовалась.

Известно, что выход или выезд на лед в Пензенской области запретят с 15 марта. Однако уже с начала февраля безопасного покрова на водоемах, особенно проточных, в регионе почти не осталось.