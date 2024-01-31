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Происшествия

38-летнюю пензячку, пропавшую на вокзале, нашли погибшей

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В Пензе завершены поиски 38-летней местной жительницы. О местонахождении женщины не было сведений с 30 января.

Розыском пропавшей занимались в том числе волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Приметы пензячки они опубликовали поздним вечером 30-го числа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под постом один из участников обсуждения указал, что женщина пропала на вокзале Пенза-I.

В 17:00 среды, 31 января, в группе отряда появилось сообщение, что пензячку нашли мертвой.

В Пензенской области продолжаются поиски 38-летней жительницы села Рощино Сердобского района Натальи Валерьевны Кольцовой. Она пропала 23 января.

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