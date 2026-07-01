В Пензенской области обломки БПЛА повредили линии электропередачи

Происшествия

В Пензенской области обломки БПЛА повредили линии электропередачи
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Утром в среду, 1 июля, в Пензенской области силы ПВО Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

По его словам, обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

На месте происшествия работают специалисты. Они устраняют последствия. Пострадавших в ЧП нет.

Мельниченко напомнил жителям региона о запрете на фото- и видеосъемку полета БПЛА и мест их падения, а также об опасности, которую представляют обломки этих аппаратов.

В Пензенской области в 3:51 ввели режим беспилотной опасности. Также в регионе с 4:31 действует план «Ковер», прием и выпуск воздушных судов ограничен.

UPD: в 9:44 стало известно об отбое воздушной опасности, отмене плана «Ковер» и режима «Беспилотная опасность».

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