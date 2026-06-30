На ул. Коммунистической в Пензе при пожаре спасли мужчину

Происшествия

На ул. Коммунистической в Пензе при пожаре спасли мужчину
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Ночью в понедельник, 29 июня, в многоквартирном доме на улице Коммунистической в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 1:15.

В комнате общей площадью 10 кв. м загорелись постельные принадлежности. Огнем оказалось пройдено 0,5 кв. м.

На вызов выехали 12 человек личного состава, привлекалось 3 спецмашины.

В итоге был спасен мужчина 1963 года рождения. Никто не пострадал.

«Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

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