На М-5 в Нижней Елюзани столкнулись 4 машины, есть пострадавшие

Утром во вторник, 30 июня, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 4 машин.

Сигнал об аварии на 714-м километре трассы М-5 (село Нижняя Елюзань) поступил в областной пожарно-спасательный центр в 7:33.

«Водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением и совершил столкновение с 3 автомобилями. Пожарными на месте происшествия проведены работы по стабилизации транспортных средств, отключению АКБ аварийных автомобилей, ограждению места ДТП», - сообщили в центре.

Спасатели деблокировали водителя Hyundai и оказали ему первую помощь до приезда скорой.

«Еще троим пострадавшим деблокирование не потребовалось», - уточнили в ППСЦ.