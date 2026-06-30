На М-5 в Нижней Елюзани столкнулись 4 машины, есть пострадавшие

Происшествия

На М-5 в Нижней Елюзани столкнулись 4 машины, есть пострадавшие
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Утром во вторник, 30 июня, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 4 машин.

На М-5 в Нижней Елюзани столкнулись 4 машины, есть пострадавшие

Сигнал об аварии на 714-м километре трассы М-5 (село Нижняя Елюзань) поступил в областной пожарно-спасательный центр в 7:33.

На М-5 в Нижней Елюзани столкнулись 4 машины, есть пострадавшие

«Водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением и совершил столкновение с 3 автомобилями. Пожарными на месте происшествия проведены работы по стабилизации транспортных средств, отключению АКБ аварийных автомобилей, ограждению места ДТП», - сообщили в центре.

На М-5 в Нижней Елюзани столкнулись 4 машины, есть пострадавшие

Спасатели деблокировали водителя Hyundai и оказали ему первую помощь до приезда скорой.

На М-5 в Нижней Елюзани столкнулись 4 машины, есть пострадавшие

«Еще троим пострадавшим деблокирование не потребовалось», - уточнили в ППСЦ.

На М-5 в Нижней Елюзани столкнулись 4 машины, есть пострадавшие

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