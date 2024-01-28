В Сердобском районе пропала 38-летняя Наталья Кольцова

28.01.2024 | 14:12

Родственники и волонтеры разыскивают 38-летнюю жительницу села Рощино Сердобского района Наталью Валерьевну Кольцову. О местонахождении женщины нет сведений с 23 января.

Информация о пропавшей появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 28 января.

Согласно ориентировке, рост Натальи Кольцовой 162 сантиметра, телосложение нормальное. У женщины светло-русые волосы и серые глаза.

В день исчезновения на ней были серая куртка с капюшоном, черные штаны, бежевая шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Натальи Кольцовой, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.