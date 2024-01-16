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Происшествия

В Сети распространилось видео вспышек в небе над Арбековом

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Момент скачка напряжения, из-за которого во вторник, 16 января, тысячи пензенцев лишились света, попал на видео.

Кадры были сделаны на проспекте Победы, поблизости от парка 40 лет Победы.

Видео появилось в чате «Дорожная обстановка Пензы» в Viber. Необычное явление зафиксировал видеорегистратор водителя.

На кадрах запечатлено, как неожиданно гаснет свет на улице, а небо озаряют несколько вспышек подряд.

После происшествия некоторые микрорайоны остались без света полностью, в других электричество исчезло в нескольких домах. Вместе с ним пропали вода и отопление.

По наблюдениям горожан, ЧП случилось около 19:10. Как объяснил губернатор, авария произошла на подстанции «Юбилейная» из-за порывов шквального ветра. Специалисты немедленно приступили к восстановлению.

UPD. В 21:50 стало известно, что для у большинства пензенцев электричество появилось. Специалистам удалось восстановит работу подстанций «Юбилейная» и «Арбеково». Часть микрорайона Арбеково пока без света. Устранение аварии продолжается.

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Источник — видео invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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