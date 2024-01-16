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Общество

Пензенцам обещали вернуть электричество в течение часа

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Губернатор Олег Мельниченко прокомментировал на своих страницах в соцсетях ЧП, которые случились в Пензе во вторник, 16 января.

Речь идет об отключении тепла в Арбекове, а также электричества в нескольких районах города.

«Январская погода принесла нам сегодня немало неприятных моментов. Из-за резкого колебания температур - от сильных морозов к теплу - произошла магистральная утечка на котельной № 2 в микрорайоне Арбеково», - написал Мельниченко.

По его словам, на месте ЧП работают аварийные бригады. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть пензенцам ресурс.

«Еще одна авария - отключение электричества на подстанции «Юбилейная» из-за порывов шквального ветра, о которых предупреждали сегодня сотрудники МЧС. Идут работы по переподключению потребителей. Здесь прогнозы более оптимистичны, свет обещают дать уже в течение ближайшего часа», - сообщил глава региона.

Он добавил, что держит ход устранения ЧП на личном контроле и принимает доклады о каждом этапе аварийных работ.

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