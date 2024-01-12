Появились подробности автокатастрофы под Нижней Елюзанью

12.01.2024 | 10:32

В Госавтоинспекции сообщили подробности смертельной аварии в Городищенском районе, случившейся вечером в четверг, 11 января.

Предварительно установлено, что в 17:55 на 2-м километре дороги Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино столкнулись две машины: «Лада-Ларгус» с 48-летним водителем и большегруз марки Howo с 47-летним шофером.

После удара легковой автомобиль вынесло в кювет, где он опрокинулся.

В результате ДТП на месте погибли водитель и три пассажирки «Лады»: женщины 48 и 26 лет и 18-летняя девушка.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В тот же день в Пензенской области случилась еще одна автокатастрофа: в Нижнеломовском районе ДТП унесли жизни семерых граждан Узбекистана.