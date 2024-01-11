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Происшествия

Отопление на Шуист вернут позже, чем обещали

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Ресурсники не успели закончить в обещанный срок ремонтные работы на тепловых сетях на Шуисте. Авария там произошла днем в четверг, 11 января. Устранить ее последствия хотели к 20:00.

«Т+ планирует завершить работы к 23 часам, еще некоторое время потребуется для заполнения сетей. Действительно планировалось завершить работы к 20 часам, но в процессе выяснилось, что задвижка на участке тоже изношена. Поэтому Т+ принято решение произвести замену сразу и задвижки на участке», - сообщил глава администрации Железнодорожного района Андрей Шулькин в Telegram.

В 22:03 он уточнил, что сварочные работы закончены и проводятся дренажные. «Через час начнут включаться ЦТП», - добавил Андрей Шулькин.

Отопление отключено в 35 многоквартирных домах на улицах Чаадаева, Медицинской, Дружбы, Светлой, а также в 2 детских садах и 1 школе.

UPD: к 22:30 ремонтные работы на улице Чаадаева завершились. Началось заполнение системы теплоснабжения для подачи ресурса в дома. «Управляющим компаниям необходимо выполнить необходимые мероприятия для приема тепла», - подчеркнули в «Т Плюс».

9 января из-за порыва теплопровода без отопления остались более 40 домов, больница и 4 административных здания на улицах Коммунистической, Ворошилова, Пугачева, Дзержинского и др. Подачу ресурса обещали восстановить к 9:00 10 января, однако работы завершили после 12:00.

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Источник — фото Andrei_Shulkin
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