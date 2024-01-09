В Пензе устанавливают причину смерти пенсионерки под мостом

09.01.2024 | 17:38

Пензенские следователи организовали проверку по факту смерти 67-летней женщины, числившейся пропавшей с 31 декабря.

Как сообщалось ранее, 4 января ее тело, вмерзшее в лед, обнаружили в Суре под путепроводом в районе улицы Свободы.

На место вызвали спасателей. Они извлекли тело, освободив его из льда, на спинальном щите подняли из-под моста и передали полицейским.

«В ходе осмотра каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение.