В Пензе 31 декабря пропала 67-летняя Надежда Гулина

02.01.2024 | 16:46

В Пензе разыскивается 67-летняя Надежда Алексеевна Гулина. Ориентировку распространяет региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

Надежда Алексеевна вышла из дома в воскресенье, 31 декабря, и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост - 160 см, телосложение худощавое, волосы русые седые ниже плеч, глаза карие.

В день исчезновения на ней были синяя куртка-пуховик, темные штаны, черные дутые сапоги, черная шапка. С собой у женщины клетчатая хозяйственная сумка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Надежды Алексеевны Гулиной, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.