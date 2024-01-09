В Суре обнаружили вмерзшее в лед тело пропавшей женщины

09.01.2024 | 15:28

В Пензе нашли мертвой 67-летнюю женщину, считавшуюся пропавшей. 31 декабря она вышла из дома и не вернулась.

Родственники обратились за помощью к сотрудникам полиции и волонтерам.

Пенсионерку искали на протяжении нескольких дней. 4 января ее тело обнаружили в реке Суре в районе улиц Нейтральной и Свободы. Оно вмерзло в лед под путепроводом.

«Спасатели извлекли тело, освободив его из льда, на спинальном щите подняли из-под моста и передали сотрудникам полиции», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Во всех обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.