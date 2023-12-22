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Происшествия

В Пензе снизилось число горожан, пострадавших из-за гололеда

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Жители Пензы продолжают получать травмы. За последние 4 дня за помощью к медикам обратились около 300 человек.

В частности, в травмпункт на улице Пионерской пришли 273 горожанина, 102 из них пояснили, что пострадали на улице.

В приемник стационара имени Г. А. Захарьина с уличными травмами обратились 26 пензенцев, 10 из них потребовалась госпитализация, сообщили в медицинском учреждении.

Таким образом, из-за гололеда повреждения получили 128 человек. Для сравнения: за аналогичный период прошлой недели по той же причине пострадали 180 горожан.

Погода в последние дни способствовала образованию наледи на дорогах: в Пензе наступила оттепель, днем и даже ночью фиксировалась плюсовая температура.

Предполагается, что положительные значения будут регистрироваться до конца недели, а с понедельника, 25 декабря, жителей региона ждут минусовые отметки и обычный снег вместо мокрого.

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