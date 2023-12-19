Когда закончится оттепель: прогноз синоптиков

В среду, 20 декабря, спутниками пензенцев во время прогулок будут дождь и мокрый снег. Погода ожидается облачная, предупреждают синоптики регионального гидрометцентра.
Ночью уличные термометры покажут 0...+2 градуса, днем +1...+3, подует умеренный юго-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.
Повышение температуры и осадки смешанного характера метеорологи связывают с влиянием обширного циклона с Атлантики.
Предполагается, что положительные значения будут фиксироваться до конца недели, а с понедельника, 25 декабря, жителей региона ждут минусовые отметки и обычный снег вместо мокрого.
Во время оттепели пензенцам советуют быть внимательными и осторожными на улице, чтобы не получить травму из-за гололеда.
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