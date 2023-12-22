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Происшествия

Момент ДТП: перед столкновением маршрутка № 77 ехала на красный

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Момент жесткого ДТП с перевернувшейся маршруткой № 77 на перекрестке улиц Лермонтова и Красной попал на запись видеорегистратора. Авария случилась в 13:50 в пятницу, 22 декабря.

Кадры появились в Сети. На них видно, как «Газель» движется сверху вниз по улице Лермонтова, когда на светофоре для нее загорается красный. На большой скорости она пытается миновать перекресток, но не успевает проскочить мимо Mazda-3, уже начавшей выезжать с Красной.

От удара микроавтобус встает на два колеса, а затем опрокидывается и еще несколько метров движется по проезжей части на боку. Иномарка со смятым капотом останавливается неподалеку.

Ранее в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области рассказали подробности происшествия. По предварительным данным, микроавтобусом управлял 51-летний водитель, а за рулем Mazda-3 была 36-летняя женщина.

В результате аварии пострадали трое пассажиров маршрутки: молодые люди 23 и 20 лет и 86-летняя пенсионерка. Травмы получила и водитель иномарки. Все четверо доставлены в больницу.

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Источник — видео АВТОХАМ ПЕНЗА
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