В Пензе в оживленном месте перевернулась маршрутка

22.12.2023 | 14:51

В пятницу, 22 декабря, в центре Пензы произошла жесткая авария: на перекрестке улиц Лермонтова и Красной столкнулись Mazda и маршрутное такси № 77.

На кадрах, присланных в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» очевидцем, видно, что микроавтобус лежит на левом боку у остановки рядом со студенческим общежитием, а на перекрестке стоит легковая машина с распахнутым капотом.

Судя по тому, что у маршрутки отсутствует дверца люка на крыше, пассажиры могли выбираться через него.

На улицу Лермонтова прибыли бригады скорой помощи, пожарный спецавтомобиль, служба спасения. Профессионалы работают на месте ЧП.

За происходящим внимательно наблюдают множество прохожих, в основном молодых людей. ДТП случилось в оживленном месте: рядом находятся крупный вуз и студенческие общежития.

Официальной информации о пострадавших пока нет.