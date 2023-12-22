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Происшествия

В Пензе в оживленном месте перевернулась маршрутка

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В пятницу, 22 декабря, в центре Пензы произошла жесткая авария: на перекрестке улиц Лермонтова и Красной столкнулись Mazda и маршрутное такси № 77.

В Пензе в оживленном месте перевернулась маршрутка

На кадрах, присланных в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» очевидцем, видно, что микроавтобус лежит на левом боку у остановки рядом со студенческим общежитием, а на перекрестке стоит легковая машина с распахнутым капотом.

В Пензе в оживленном месте перевернулась маршрутка

Судя по тому, что у маршрутки отсутствует дверца люка на крыше, пассажиры могли выбираться через него.

На улицу Лермонтова прибыли бригады скорой помощи, пожарный спецавтомобиль, служба спасения. Профессионалы работают на месте ЧП.

В Пензе в оживленном месте перевернулась маршрутка

За происходящим внимательно наблюдают множество прохожих, в основном молодых людей. ДТП случилось в оживленном месте: рядом находятся крупный вуз и студенческие общежития.

В Пензе в оживленном месте перевернулась маршрутка

Официальной информации о пострадавших пока нет.

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Источник — видео Татьяны Моисеевой
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