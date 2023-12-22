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Происшествия

В Пензе в ДТП с перевернувшейся маршруткой пострадали люди

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Стало известно о пострадавших в ДТП с маршруткой № 77 на улице Лермонтова. Жесткая авария случилась в пятницу, 22 декабря. «Газель» с пассажирами перевернулась.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области рассказали подробности происшествия. По предварительным данным, в 13:50 напротив дома № 14 столкнулись микроавтобус с 51-летним водителем и Mazda-3 с 36-летней женщиной за рулем.

В результате аварии пострадали трое пассажиров маршрутки: молодые люди 23 и 20 лет и 86-летняя пенсионерка. Также травмы получила водитель иномарки. Все четверо доставлены в больницу.

Ранее горожанка прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» кадры, на которых запечатлены микроавтобус, лежащий на левом боку у остановки рядом со студенческим общежитием и легковой автомобиль с распахнутым капотом, стоящий на перекрестке.

На место прибыли скорая помощь, пожарные, служба спасения.

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Источник — видео Татьяны Моисеевой
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