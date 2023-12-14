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Происшествия

Появились кадры с места серьезного ДТП в Пензенском районе

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УГИБДД опубликовало кадры с места аварии в Пензенском районе, в которой пострадал ребенок. ДТП случилось утром четверга, 14 декабря.

Появились кадры с места серьезного ДТП в Пензенском районе

По предварительным данным, около 10:30 на 427-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов столкнулись большегруз МАN, которым управлял 45-летний мужчина, «Лада-Ларгус» с 40-летним автомобилистом за рулем и ВАЗ-2111 с 70-летним водителем.

Появились кадры с места серьезного ДТП в Пензенском районе

Появились кадры с места серьезного ДТП в Пензенском районе

«Водитель автомобиля МАN скончался», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.

Появились кадры с места серьезного ДТП в Пензенском районе

Появились кадры с места серьезного ДТП в Пензенском районе

В аварии пострадали две пассажирки «Ларгуса» - 36-летняя женщина и 3-летняя девочка. Медики доставили их в больницу.

Появились кадры с места серьезного ДТП в Пензенском районе

Появились кадры с места серьезного ДТП в Пензенском районе

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Появились кадры с места серьезного ДТП в Пензенском районе

Появились кадры с места серьезного ДТП в Пензенском районе

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Источник — видео, фото УГИБДД УМВД России по области
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