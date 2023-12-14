Появились кадры с места серьезного ДТП в Пензенском районе

14.12.2023 | 15:59

УГИБДД опубликовало кадры с места аварии в Пензенском районе, в которой пострадал ребенок. ДТП случилось утром четверга, 14 декабря.

По предварительным данным, около 10:30 на 427-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов столкнулись большегруз МАN, которым управлял 45-летний мужчина, «Лада-Ларгус» с 40-летним автомобилистом за рулем и ВАЗ-2111 с 70-летним водителем.

«Водитель автомобиля МАN скончался», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.

В аварии пострадали две пассажирки «Ларгуса» - 36-летняя женщина и 3-летняя девочка. Медики доставили их в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.