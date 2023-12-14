В Пензенском районе в серьезном ДТП пострадал ребенок

14.12.2023 | 13:01

В четверг, 14 декабря, в Пензенском районе случилось ДТП с участием трех автомобилей, в нем погиб человек.

По предварительным данным, около 10:30 на 427-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись МАN с 45-летним водителем, «Лада-Ларгус» - с 40-летним и ВАЗ-2111 с 70-летним мужчиной за рулем.

На месте происшествия скончался водитель МАN.

«Водитель и пассажиры автомобиля «Лада-Ларгус», женщина 1987 года рождения и девочка 2020 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводится проверка.