Под Студенцом случилось еще одно ДТП с летальным исходом

13.11.2023 | 21:13

Вечером в понедельник, 13 ноября, на границе Пензенского и Каменского районов, вблизи станции Студенец, снова случилось смертельное ДТП.

Об аварии рассказали очевидцы ее последствий.

Судя по кадрам с места происшествия, на трассе Пенза - Тамбов столкнулись «Лада-Гранта» и «Газель». От удара легковой автомобиль (пользователи утверждают, что это было такси) буквально разорвало на части.

«Верно, «Газель» ехала из Пензы, а таксист из Бекова в Студенец и думал, успеет проскочить. Не успел. Погибла только девушка, водитель легковой и мужчина с ними в больнице. Надеюсь, выживет, но уроком будет на всю жизнь», «Таксист с города Белинского», - рассказали очевидцы.

Менее недели назад, 8 ноября, также под Студенцом столкнулись такси марки «Лада-Гранта» с 19-летним водителем, Renault Magnum и Geely Emgrand. Пассажир такси погиб на месте.