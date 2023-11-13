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Происшествия

Под Студенцом случилось еще одно ДТП с летальным исходом

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Вечером в понедельник, 13 ноября, на границе Пензенского и Каменского районов, вблизи станции Студенец, снова случилось смертельное ДТП.

Об аварии рассказали очевидцы ее последствий.

Судя по кадрам с места происшествия, на трассе Пенза - Тамбов столкнулись «Лада-Гранта» и «Газель». От удара легковой автомобиль (пользователи утверждают, что это было такси) буквально разорвало на части.

«Верно, «Газель» ехала из Пензы, а таксист из Бекова в Студенец и думал, успеет проскочить. Не успел. Погибла только девушка, водитель легковой и мужчина с ними в больнице. Надеюсь, выживет, но уроком будет на всю жизнь», «Таксист с города Белинского», - рассказали очевидцы.

Менее недели назад, 8 ноября, также под Студенцом столкнулись такси марки «Лада-Гранта» с 19-летним водителем, Renault Magnum и Geely Emgrand. Пассажир такси погиб на месте.

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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