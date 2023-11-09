Озвучены подробности смертельного ДТП с такси в Пензенском районе

Стали известны подробности смертельной аварии на трассе Пенза - Тамбов в Пензенском районе, которая произошла вечером в среду, 8 ноября.
Очевидцы рассказали, что в ДТП попало такси.
По предварительным данным, авария случилась на 231-м километре дороги около 18:45. Участниками стали водители трех автомобилей.
Такси марки «Лада-Гранта» с 19-летним водителем столкнулось с Renault Magnum с полуприцепом под управлением 37-летнего шофера. После этого «Гранта» столкнулась с автомобилем Geely Emgrand, за рулем которого находился 52-летний мужчина.
«В результате происшествия пассажир автомобиля «Лада-Гранта», мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, от полученных повреждений скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
Травмы в аварии получили водитель «Гранты», а также находившиеся в салоне мужчины 28 и 23 лет и 45-летняя женщина. Медики доставили их в больницу.
По факту случившегося проводят проверку.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀