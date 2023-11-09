Озвучены подробности смертельного ДТП с такси в Пензенском районе

09.11.2023 | 11:13

Стали известны подробности смертельной аварии на трассе Пенза - Тамбов в Пензенском районе, которая произошла вечером в среду, 8 ноября.

Очевидцы рассказали, что в ДТП попало такси.

По предварительным данным, авария случилась на 231-м километре дороги около 18:45. Участниками стали водители трех автомобилей.

Такси марки «Лада-Гранта» с 19-летним водителем столкнулось с Renault Magnum с полуприцепом под управлением 37-летнего шофера. После этого «Гранта» столкнулась с автомобилем Geely Emgrand, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Лада-Гранта», мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, от полученных повреждений скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Травмы в аварии получили водитель «Гранты», а также находившиеся в салоне мужчины 28 и 23 лет и 45-летняя женщина. Медики доставили их в больницу.

По факту случившегося проводят проверку.