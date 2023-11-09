В Сердобске водитель Toyota Land Cruiser сбил ребенка

09.11.2023 | 11:56

В среду, 8 ноября, в Пензенской области произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя сердобчанка.

Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

По предварительным данным, в 15:40 у дома № 38 на улице Пушкина в Сердобске 23-летний молодой человек на автомобиле Toyota Land Cruiser сбил девочку 2012 года рождения.

Травмированного ребенка доставили в больницу. Причины и обстоятельства наезда на пешехода устанавливают сотрудники полиции.

Это не первое дорожно-транспортное происшествие, случившееся в этом месяце. 3 ноября в Заречном на улице Светлой под колеса автомобиля Opel Astra, которым управлял 33-летний водитель, попал 13-летний мальчик. Его приняли на стационарное лечение с травмами.

5 ноября в Пензе 50-летний водитель автобуса Scania сбил двух детей. 11-летнюю девочку пришлось госпитализировать, 12-летнего мальчика медики после оказания помощи отпустили.