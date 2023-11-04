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Происшествия

В Заречном 13-летний мальчик попал под колеса машины

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В пятницу, 3 ноября, в Заречном случилось ДТП с участием ребенка.

По предварительным данным, в 18:08 у дома № 13 на улице Светлой 33-летний водитель автомобиля Opel Astra наехал на 13-летнего мальчика.

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

«По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Юные пешеходы нередко становятся жертвами наезда.

Так, 19 октября в селе Чемодановка Бессоновского района под колесами автомобиля Skoda Octavia, которым управлял 26-летний молодой человек, оказалась 16-летняя девушка. 28 октября в Верхнем Ломове 37-летний водитель ВАЗ-2110 сбил 15-летнего подростка.

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