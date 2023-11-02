В Пензе пожилая женщина попала под колеса «Лады-Гранты»

В четверг, 2 ноября, в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. Фото с места аварии размещены в Сети. На снимке запечатлены автомобиль «Лада» и карета скорой помощи.
«Поворот с проспекта Победы на Фурманова. Сбили пешехода. Время 12:35», - сообщил очевидец.
Подробности сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в Госавтоинспекции.
По предварительной информации, около 12:10 у дома № 1Б на улице Фурманова 29-летняя автолюбительница на «Гранте» наехала на 71-летнюю пенсионерку.
Пострадавшую доставили в больницу. О том, будет она госпитализирована или отпущена, станет известно позднее.
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