В Пензе пожилая женщина попала под колеса «Лады-Гранты»

02.11.2023 | 14:25

В четверг, 2 ноября, в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. Фото с места аварии размещены в Сети. На снимке запечатлены автомобиль «Лада» и карета скорой помощи.

«Поворот с проспекта Победы на Фурманова. Сбили пешехода. Время 12:35», - сообщил очевидец.

Подробности сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около 12:10 у дома № 1Б на улице Фурманова 29-летняя автолюбительница на «Гранте» наехала на 71-летнюю пенсионерку.

Пострадавшую доставили в больницу. О том, будет она госпитализирована или отпущена, станет известно позднее.