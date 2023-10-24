В Пензе случился пожар в универсаме № 175

24.10.2023 | 14:21

Во вторник, 24 октября, в Пензе в очередной раз случился пожар в крупном торговом центре. Теперь - в универсаме № 175 на проспекте Строителей.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 13:14. На место выехали 17 спасателей на 4 спецмашинах.

Пожар случился в отделе площадью 20 квадратных метров, выгорела половина помещения.

Было эвакуировано 40 человек.

«Персонал торгового центра быстро и грамотно действовал, не дав распространиться огню на большую площадь. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений», - рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сейчас дознаватели устанавливают обстоятельства произошедшего.

Вечером 18 октября в ТЦ «Сан и Март» загорелось подсобное помещение на площади 2 кв. м. На тушение выдвинулись несколько спецмашин и более 30 пожарных, но с огнем в магазине успели справиться до их приезда.

Фото ГУ МЧС России по Пензенской области.