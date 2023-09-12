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Происшествия

В Кузнецком районе мотоциклист получил смертельные травмы

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В понедельник, 11 сентября, в Кузнецком районе случилось ДТП с летальным исходом.

По предварительной информации, в 15:17 на 769-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» мотоцикл Indian Challenger Dark, которым управлял 51-летний мужчина, слетел в кювет и опрокинулся.

Ездока госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Впоследствии он скончался.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Это не первое трагическое происшествие с участием мотоциклистов в текущем сезоне. В ночь на 25 августа в рабочем поселке Башмаково 25-летний водитель Senke-250 врезался в опору линии электропередач. Он скончался на месте аварии. Его 23-летний пассажир был госпитализирован.

20 августа в Вадинском районе столкнулись мотоцикл Omega и КамАЗ. 48-летний мужчина, управлявший двухколесным транспортом, погиб на месте ДТП.

13 мая в селе Вирга Нижнеломовского района столкновение с трактором МТЗ стоило жизни 34-летнему мотоциклисту.

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