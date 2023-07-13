На ул. Кулакова прохожий бросился спасать загоревшуюся иномарку

В четверг, 13 июля, на улице Кулакова в Пензе вспыхнул автомобиль Renault Sandero. Пламя, вырывавшееся из-под капота, заметил прохожий и бросился гасить его.
Для этого мужчина взял огнетушитель. Он пытался сдержать распространение пламени до приезда спасателей.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вызов был получен в 13:10. На место выехали 6 человек на спецмашине.
«В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля. Проводится проверка», - добавили в пресс-службе.
В ЧП никто не пострадал.
Спасатели напомнили пензенским водителям о необходимости иметь огнетушитель, ведь пожар в автомобиле возникает внезапно.
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