На ул. Кулакова прохожий бросился спасать загоревшуюся иномарку

13.07.2023 | 15:19

В четверг, 13 июля, на улице Кулакова в Пензе вспыхнул автомобиль Renault Sandero. Пламя, вырывавшееся из-под капота, заметил прохожий и бросился гасить его.

Для этого мужчина взял огнетушитель. Он пытался сдержать распространение пламени до приезда спасателей.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вызов был получен в 13:10. На место выехали 6 человек на спецмашине.

«В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля. Проводится проверка», - добавили в пресс-службе.

В ЧП никто не пострадал.

Спасатели напомнили пензенским водителям о необходимости иметь огнетушитель, ведь пожар в автомобиле возникает внезапно.