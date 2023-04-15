В Пензе ветер опрокинул еще один остановочный павильон

15.04.2023 | 10:46

Порывы сильного ветра в Пензе опрокинули конструкцию, под которой пассажиры ожидали общественный транспорт. Инцидент произошел в пятницу, 14 апреля.

Фото упавшего остановочного павильона размещено в группе «Автохам Пенза».

«В Заре сдуло остановку», - написал автор.

Комментаторы высказали мнение, что в произошедшем виноват не только ветер, но и человеческий фактор.

«Бетонировать потому что нужно ножки», «Ее просто поставили на отсыпанный щебнем участок», - высказали они свое мнение.

«И так сойдет», - сыронизировал один из участников обсуждения.

Еще один павильон опрокинулся в Терновке на остановке «Ул. Токарная». Такие же инциденты произошли в селе Трескино Городищенского района и в Кузнецке.