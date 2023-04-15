В Пензе ветер опрокинул еще один остановочный павильон

Порывы сильного ветра в Пензе опрокинули конструкцию, под которой пассажиры ожидали общественный транспорт. Инцидент произошел в пятницу, 14 апреля.
Фото упавшего остановочного павильона размещено в группе «Автохам Пенза».
«В Заре сдуло остановку», - написал автор.
Комментаторы высказали мнение, что в произошедшем виноват не только ветер, но и человеческий фактор.
«Бетонировать потому что нужно ножки», «Ее просто поставили на отсыпанный щебнем участок», - высказали они свое мнение.
«И так сойдет», - сыронизировал один из участников обсуждения.
Еще один павильон опрокинулся в Терновке на остановке «Ул. Токарная». Такие же инциденты произошли в селе Трескино Городищенского района и в Кузнецке.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀